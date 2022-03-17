Депутат Кастюкевич: в Херсоне во время раздачи гумпомощи были попытки устроить провокацию

В Херсоне во время раздачи российской гуманитарной помощи были попытки устроить провокацию, рассказал в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Игорь Кастюкевич.

«Мы 8 тонн сегодня раздали где-то за 2,5 часа. Каждый, кто приходил, говорил нам «спасибо». Были моменты, когда говорили «дякую», я говорил «на здоровье». В конце раздачи появились несколько человек, их было трое, которые попытались устроить провокацию. Один из них ударил пенсионера и говорит: «Ты тут помощь собираешь, а там кто-то где-то воюет», — сообщил он.

Кастюкевич добавил, что проверил документы у одного из этих людей.

«Я ему говорю: «Почему ты воюешь со стариками? Подойди и нам скажи. Так делать нельзя», — рассказал он.

По данным на 17 марта, с начала гуманитарной операции МЧС России доставило свыше 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины.