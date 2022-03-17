Россия доставила на Украину и в Донбасс более двух тысяч тонн гумпомощи с начала гумоперации

С начала гуманитарной операции МЧС России доставило свыше 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины.

«МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Так, например, за текущую неделю в Донбасс и отдельные регионы Украины было доставлено более 500 тонн гуманитарного груза. На данный момент формируется новый состав в Белгородской, Ростовской областях и Крыму.

Представитель группировки войск ВС России в Сирии Виктор Алексеев ранее заявил, что из САР в Донбасс отправили более 110 т гуманитарной помощи.