СК России возбудил два дела по фактам обстрелов военными ВСУ мирного населения Донбасса

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Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам массированных обстрелов украинскими военными мирного населения Донбасса.
СК России возбудил два дела по фактам обстрелов военными ВСУ мирного населения Донбасса
  • РИА Новости

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — сообщает пресс-служба СК.

По информации следствия, в период с 15 по 17 марта 2022 года военные ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, посёлках Еленовка, Сартана, Андреевка и селе Васильевка ДНР. 

При обстреле Макеевки были ранены двое мирных жителей, в селе Васильевка двое жителей погибли.

Ранее СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий республик Донбасса.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.

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