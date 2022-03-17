СК России возбудил два дела по фактам обстрелов военными ВСУ мирного населения Донбасса

Следственный комитет России возбудил ещё два уголовных дела по фактам массированных обстрелов украинскими военными мирного населения Донбасса.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации)», — сообщает пресс-служба СК.

По информации следствия, в период с 15 по 17 марта 2022 года военные ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Докучаевск, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, посёлках Еленовка, Сартана, Андреевка и селе Васильевка ДНР.

При обстреле Макеевки были ранены двое мирных жителей, в селе Васильевка двое жителей погибли.

Ранее СК России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территорий республик Донбасса.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.