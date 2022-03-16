СК России возбудил два дела по фактам обстрелов украинскими военными территории Донбасса

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территории республик Донбасса.
СК России возбудил два дела по фактам обстрелов украинскими военными территории Донбасса
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населённых пунктах ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

По данным следователей, украинские военные производили массированные обстрелы из тяжёлых видов вооружения Донецка, Горловки, Докучаевска, Макеевки, Ясиноватой, Волновахи, Мариуполя и других городов Донбасса.

Ранее стало известно, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики.

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