СК России возбудил два дела по фактам обстрелов украинскими военными территории Донбасса

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными территории республик Донбасса.

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населённых пунктах ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

По данным следователей, украинские военные производили массированные обстрелы из тяжёлых видов вооружения Донецка, Горловки, Докучаевска, Макеевки, Ясиноватой, Волновахи, Мариуполя и других городов Донбасса.

Ранее стало известно, что украинские военные за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики.