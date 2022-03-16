В ЛНР сообщили о шести обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

Украинские военные за сутки шесть раз обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по шести населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram. В результате обстрелов в населённом пункте Фрунзе погиб мужчина. Кроме того, повреждения получили хлебоприёмный пункт и зернохранилище. Ранее стало известно, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине овладели населённым пунктом Степное. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.