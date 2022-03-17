Врач из Донецка рассказал о пострадавшей из-за обстрела четырёхлетней девочке

Завотделением Республиканского травматологического центра Донецка Евгений Жилицын рассказал, как много к ним поступает детей с тяжёлыми минно-взрывными травмами.

«Одной из первых к нам попала девочка Диана Попкова в четырёхлетнем возрасте. Они пытались выехать из Донецка. Машина попала под обстрел — погибла вся её семья: и родители, и сестра, и бабушка», — сказал он.

По словам врача, девочку привезли с ранением плеча.

«Мы ей на том этапе, можно сказать, руку спасли. И сейчас вследствие этой травмы была закрыта у неё зона роста. Рука сохранилась, но сейчас поэтапно мы занимаемся удлинением… В целом к нам обращались около 120 детей (так, навскидку) с такой травмой. И ампутации были конечностей. Это очень тяжело», — сказал он.

Ранее беженка из освобождённого Мариуполя рассказала, что националисты, отходя, взорвали драмтеатр и прикрывались мирными жителями.