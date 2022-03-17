Беженка из Мариуполя рассказала, как националисты при отходе «разбили драмтеатр»
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Об этом она заявила на видео, опубликованном Минобороны России.
По её словам, «азовцы просто прятались» за местными жителями как за «живой стеной».
«Нас не выпускали на улицу, мы в подвале просидели 15 суток. Ни воды нет, дети все орали, ни магазинов там нет. Они (националисты) приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не перестреляли. Отходя, они бомбоубежище, драмтеатр разбили», — сказала женщина.
Также она рассказала, как украинские военные относились к местным жителям.
«Заходишь в магазин, в очереди стоишь, они зайдут бухие с автоматами, растолкают, а мы должны говорить: «Героям слава!» Вот так у нас было всё это время», — заявила жительница.
Ранее в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.