Беженка из Мариуполя рассказала, как националисты при отходе «разбили драмтеатр»

Беженка из освобождённого Мариуполя рассказала, что националисты, отходя, взорвали драмтеатр и прикрывались мирными жителями.

Об этом она заявила на видео, опубликованном Минобороны России.

По её словам, «азовцы просто прятались» за местными жителями как за «живой стеной».

«Нас не выпускали на улицу, мы в подвале просидели 15 суток. Ни воды нет, дети все орали, ни магазинов там нет. Они (националисты) приезжали, ставили танки, мы прятались, чтобы нас не перестреляли. Отходя, они бомбоубежище, драмтеатр разбили», — сказала женщина.

Также она рассказала, как украинские военные относились к местным жителям.

«Заходишь в магазин, в очереди стоишь, они зайдут бухие с автоматами, растолкают, а мы должны говорить: «Героям слава!» Вот так у нас было всё это время», — заявила жительница.

Ранее в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители. Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.