Басурин объяснил запрос ДНР у России систем ПВО

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RT
Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой предоставить ей системы ПВО для защиты от ракет, подобных «Точке-У». Об этом заявил RT замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин объяснил запрос ДНР у России систем ПВО
  • РИА Новости

«Республики обратились к Российской Федерации с целью выделить системы ПВО, которые будут сбивать такие ракеты (как «Точка-У». — RT)», — сказал Эдуард Басурин.

Он объяснил, что на сегодняшний день на вооружении ДНР стоят лишь системы «которые могут лететь на высоту не более 4 км».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что Донецк обратился к Москве с просьбой усилить ПВО республики. По его словам, эта работа находится в процессе.

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