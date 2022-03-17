Лукашенко заявил о как минимум двух пусках ракет «Точка-У» с Украины по Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о как минимум двух пусках ракет «Точка-У» с территории Украины по Белоруссии.

«В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии. К счастью, нам удалось их сбить», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

4 марта стало известно, что Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, в свою очередь, заявил, что страна не принимала, не принимает и не планирует принимать участие в военной операции на Украине.