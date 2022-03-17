Корреспондент RT пообщалась с бывшими пленными украинского нацбата «Айдар»

Корреспондент RT Мария Финошина побывала на заброшенной базе украинского националистического батальона «Айдар» и пообщалась с бывшими узниками националистов.

Бывшие пленные рассказали, как в 2014 году на этой базе содержали и пытали противников киевского режима.

«Один бил, один спрашивал, и стоял часовой. Очень сильно били. Били по чему попадут», — рассказал один из подвергшихся пыткам.

По словам бывшего узника, к пленным «относились как к скотам».

«Пытали, спрашивали, какие взгляды к России. Типа: «Русский мир хотите, чтобы здесь был, на Украине?» И кричали, и угрожали: «Мы вас поубиваем, найдём, где вы живёте». Боялись все», — заявил он.

Также пленные рассказали, что им не давали ни еды, ни воды.

«Внизу было холодно очень сильно. И сквозняк такой сверху тянул, что продувало аж до костей... Здесь нас держали, вот эти длинные подвалы узкие. Было темно, не было видно, кто сидит», — заявил он.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в стриме RT «Летучка» заявил, что на освобождённой территории республики обнаружены несколько пыточных лагерей украинских нацбатальонов «Айдар», «Азов» и «Торнадо».