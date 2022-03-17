МИД: Россия требует от Киева и Вашингтона предоставить данные о лабораториях на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва требует от Киева и Вашингтона предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на Украине.

Об этом представитель российского внешнеполитического ведомства заявила в ходе брифинга.

«В очередной раз мы требуем от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, предпринять все необходимые шаги с целью урегулирования этого вопроса», — сказала она.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что опубликует новый пакет документов о разработках биолабораторий, находящихся на территории Украины.