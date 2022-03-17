Захарова отметила безучастную реакцию Запада на обстрел Донецка украинской «Точкой-У»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила безучастную реакцию Запада на обстрел Донецка украинской «Точкой-У».
Захарова отметила безучастную реакцию Запада на обстрел Донецка украинской «Точкой-У»
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«И опять мы видим абсолютно безучастную реакцию Запада. Там старательно обошли вниманием, промолчали в связи с очередным зверством своих украинских подопечных. Как будто ничего не случилось, как будто ничего не произошло, как будто не было массового убийства гражданских лиц», — сказала Захарова.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом в очередной раз показал истинное лицо киевских радикалов.

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