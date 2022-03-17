Басурин сообщил об освобождении 95 населённых пунктов на территории ДНР

На территории Донецкой Народной Республики освобождены уже 95 населённых пунктов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

РИА Новости

«На данный момент мы уже освободили 95 населённых пунктов своей республики. Освобождение территорий продолжается», — цитирует ТАСС Басурина. Ранее сообщалось, что Верхнекальмиусская насосная станция в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск осталась без электроснабжения. В связи с этим жители Донецка оказались лишены подачи воды. 16 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группировка войск Луганской Народной Республики ведёт наступательные действия в Северодонецке.