В ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды после обстрела со стороны украинских войск

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Верхнекальмиусская насосная станция в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск осталась без электроснабжения. В связи с этим жители Донецка оказались лишены подачи воды.
В ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды после обстрела со стороны украинских войск
  • РИА Новости

Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиусская насосная станция», — заявили в штабе.

Проводятся аварийные работы.

В свою очередь, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о критической ситуации с обеспечением водой населения Горловки, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия доставила на Украину и в Донбасс более двух тысяч тонн гумпомощи с начала гумоперации.

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