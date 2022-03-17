В ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды после обстрела со стороны украинских войск

Верхнекальмиусская насосная станция в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск осталась без электроснабжения. В связи с этим жители Донецка оказались лишены подачи воды.

Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиусская насосная станция», — заявили в штабе.

Проводятся аварийные работы.

В свою очередь, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о критической ситуации с обеспечением водой населения Горловки, передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия доставила на Украину и в Донбасс более двух тысяч тонн гумпомощи с начала гумоперации.