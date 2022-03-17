В ДНР заявили, что жители Донецка лишены подачи воды после обстрела со стороны украинских войск
- РИА Новости
Об этом заявили в штабе территориальной обороны ДНР.
«Жители Донецка лишены подачи воды. В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остаётся Верхнекальмиусская насосная станция», — заявили в штабе.
Проводятся аварийные работы.
В свою очередь, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о критической ситуации с обеспечением водой населения Горловки, передаёт ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия доставила на Украину и в Донбасс более двух тысяч тонн гумпомощи с начала гумоперации.