Посольство России в США призвало прекратить враньё в отношении авиаудара по Мариуполю

В посольстве России в Вашингтоне назвали информацию в американских СМИ о причастности российских вооружённых сил к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе дезинформационной кампанией.

«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве напомнили об имеющихся в распоряжении достоверных сведениях от выбравшихся из города беженцев о том, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.

«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», — отметили в дипмиссии.

В Минобороны России ранее опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители.

Ведомство сообщило, что боевики «Азова» совершили «новую кровавую провокацию», взорвав заминированное ими здание театра.