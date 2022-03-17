Кадыров: российские силы освободили военных из «бандитского кольца» в районе Мариуполя
«Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — написал он в своём Telegram-канале.
Кадыров акцентировал внимание на том, что противник дважды предлагал военным сдаться, однако бойцы остались верны долгу и присяге.
По его словам, в ходе спецоперации российским военным сначала удалось прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окружёнными, после чего украинские войска начали отступление под огневым натиском.
«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.
Глава Чечни также рассказал о недавнем диалоге с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Путин попросил его «беречь ребят».