Кадыров: российские силы освободили военных из «бандитского кольца» в районе Мариуполя

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Российские подразделения в районе Мариуполя освободили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились на протяжении нескольких дней, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров акцентировал внимание на том, что противник дважды предлагал военным сдаться, однако бойцы остались верны долгу и присяге.

По его словам, в ходе спецоперации российским военным сначала удалось прорвать кольцо в координации действий по радиосвязи с окружёнными, после чего украинские войска начали отступление под огневым натиском.

«Каждого представят к государственной награде», — заключил Кадыров.

Глава Чечни также рассказал о недавнем диалоге с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Путин попросил его «беречь ребят».

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