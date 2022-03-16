Кадыров сообщил о своём телефонном разговоре с Путиным

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас с главой государства состоялся телефонный разговор», — написал Кадыров в своём Telegram.

Он отметил, что Путин попросил его «беречь ребят».

«Президент, проявляя отеческую заботу, попросил меня беречь ребят. Я от имени всех бойцов выражаю Владимиру Владимировичу искренние слова благодарности за столь высокую оценку. Мы счастливы служить народу и Отечеству!» — сказал глава Чечни.

Ранее Путин заявил, что чеченские военнослужащие в высшей степени достойно выполняют свой воинский долг.

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