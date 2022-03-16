Путин: военнослужащие из Чечни выполняют свой воинский долг в высшей степени достойно

Чеченские военнослужащие в высшей степени достойно выполняют свой воинский долг, заявил российский президент Владимир Путин, обращаясь к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Рамзан Ахматович, я позвоню вам сейчас, ещё раз хочу сказать, что ваши военнослужащие, военнослужащие, которые принимают участие в операции... выполняют свой воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, — в высшей степени достойно. Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счёт», — сказал глава государства.

Во время совещания с президентом Кадыров рассказал, что российские военные вместе с местными силами в Донбассе освободили около 500 детей, которых «бандеровцы выставили в качестве живого щита».

«Спасибо, Рамзан. Ребятам привет передавайте», — ответил ему Путин.

13 марта Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.