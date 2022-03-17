Кадыров: Мариуполь скоро преобразится и «зацветёт мирной жизнью»

Мариуполь «скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветёт мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несёт победу над фашизмом. И это символично», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров сопроводил пост видео, на котором чеченские спецназовцы передвигаются по городу. По его словам, военнослужащие недовольны только тем, что «бандеровцы и шайтаны бросают им вызов» и угрожают лишь перед камерами, а встретить их не доводится.

Глава Чечни также проинформировал, что практически вся территория Мариуполя находится под контролем российских вооружённых сил.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что за сутки из города эвакуированы 31 367 мирных граждан.