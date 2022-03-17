Кадыров потребовал ВСУ и СБУ прекратить похищать чеченцев с гражданством Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ВСУ и СБУ с требованием прекратить похищение невинных чеченцев, которые являются гражданами Украины.

«Прекратите похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины, вина которых только в их национальности. Я вас уверяю, что безнаказанным это преступление властей не останется», — написал он в своём Telegram-канале.

Кадыров пообещал найти и наказать всех причастных к подобным инцидентам — не только исполнителей, но и тех, кто умалчивает о местонахождении похищенных чеченцев.

Глава Чечни также рассказал о недавнем диалоге с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Путин попросил его «беречь ребят».