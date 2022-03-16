Пушилин: боевики «Азова» пытаются выйти из Мариуполя в гражданском, их выдают татуировки

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Боевики украинского националистического батальона «Азов» пытаются выйти из Мариуполя в гражданской одежде, но их выдают нацистские татуировки, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: боевики «Азова» пытаются выйти из Мариуполя в гражданском, их выдают татуировки
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Мы видим попытки боевиков переодеться в гражданскую одежду и вырваться. Не всегда у них это получается. Есть ряд выявленных случаев. Они пытаются маскироваться под обычных гражданских лиц, но, как правило, их выдаёт та оплошность, которую они допустили, не думая на перспективу, — у многих из них татуировки со свастикой и прочими символами нацистского характера», — приводит РИА Новости слова Пушилина в эфире Первого канала.

По его словам, некоторые пытаются срезать эти татуировки ножом перед попыткой перейти в безопасное место.

Ранее стало известно, что в Донбассе погиб один из идеологов батальона «Азов» Николай Кравченко с позывным Крук.

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