Минобороны России опровергло сообщения о «расстреле мирных жителей» в Чернигове

На пропагандистских ресурсах киевского режима распространяется видео погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими», хотя российских военных не было и нет, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом. Хочу подчеркнуть: в Чернигове российских военнослужащих не было и нет», — сказал он.

Все подразделения российских вооружённых сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, никаких наступательных действий на город не ведут, добавил Конашенков.

«Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях», — подчеркнули в Минобороны.

Также Конашенков сообщил, что российскому Минобороны достоверно известно, что СБУ при поддержке стран Запада готовится к провокации с применением ядовитых веществ против мирных жителей на Украине.