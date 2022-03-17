Басурин заявил о планах США поставлять на Украину барражирующие снаряды

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США собираются поставлять на Украину барражирующие снаряды, заявил официальный представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Сейчас идёт обсуждение так называемых барражирующих снарядов американского производства, которые считаются одной из последних разработок. Там есть два типа — уничтожение живой силы противника и бронетехники. Данные комплексы... собираются поставлять на Украину», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Он уточнил, что поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.

Ранее появилась информация, что в Словакии предварительно одобрили поставить на Украину ЗРК С-300 советского производства.

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