Басурин заявил о планах США поставлять на Украину барражирующие снаряды
«Сейчас идёт обсуждение так называемых барражирующих снарядов американского производства, которые считаются одной из последних разработок. Там есть два типа — уничтожение живой силы противника и бронетехники. Данные комплексы... собираются поставлять на Украину», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.
Американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Он уточнил, что поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.
Ранее появилась информация, что в Словакии предварительно одобрили поставить на Украину ЗРК С-300 советского производства.