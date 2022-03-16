Корреспондент RT рассказал, как проходили бои в Волновахе

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Специальный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал, как проходили бои за освобождение Волновахи войсками Донецкой Народной Республики.
Корреспондент RT рассказал, как проходили бои в Волновахе
  • РИА Новости
  • © Иван Родионов

«Больница. Здесь был ожесточённый бой, оборудованы точки огневые ВСУ. Выбили. Такие находятся в каждом помещении — гильзы, пустая бутылка водки, стандартный паёк», — сообщил он. 

Как рассказала корреспонденту местная жительница, «прятались за домами танки».

«И там ещё бомбоубежище было, на больнице. Говорят, там просто бухали танки, украинские танки бухали туда, в больницу», — отметила она.

Горшенин рассказал, что также в городе разрушена электростанция, которая могла питать полгорода.

«На месте остаётся много боеприпасов, в том числе и запрещённые кассетные», — заявил он.

Ранее жители Волновахи, освобождённой войсками Донецкой Народной Республики, рассказали спецкору RT Валентину Горшенину, как вели себя в городе военные Вооружённых сил Украины.

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