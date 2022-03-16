Зеленский потребовал от всех компаний США немедленно покинуть российский рынок

Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи перед членами конгресса США потребовал от американских компаний немедленно покинуть российский рынок.

«Я призываю вас делать больше. Нужны новые пакеты санкций постоянно, каждую неделю, пока российская военная машина не остановится. Санкции нужны против каждого, на ком базируется этот режим. Мы предлагаем США наложить санкции на всех политиков Российской Федерации, которые остаются в своих кабинетах и не разрывают связей с теми, кто ответственен за агрессию», — заявил Зеленский, выступление которого транслировал The Washington Post.

Он также добавил, что все компании из США «обязаны покинуть Россию».

«Покинуть их рынок немедленно», — потребовал украинский президент.

Накануне Владимир Зеленский призвал увеличить объём военной помощи со стороны партнёров.