Минобороны: ВС России за сутки сбили четыре украинских БПЛА и три самолёта
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
«За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолёта Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка», — заявил Конашенков.
Кроме того, российские ВС сбили четыре беспилотных летательных аппарата.
16 марта Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
Днём ранее российские штурмовики Су-25 уничтожили склады боеприпасов украинских вооружённых сил.