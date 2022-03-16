Минобороны: ВС России за сутки сбили четыре украинских БПЛА и три самолёта

Четыре украинских беспилотника и три самолёта сбито за сутки российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости

© Виталий Белоусов