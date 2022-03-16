Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом
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«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана», — цитирует РИА Новости Токаева.
По его словам, речь прежде всего идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
Президент подчеркнул, что такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.
Ранее Токаев подписал указ, в соответствии с которым главы администраций должны в течение года проводить встречи с жителями республики.
Кроме того, пресс-служба кабмина Казахстана сообщила о создании оперативного штаба при правительстве страны для решения экономических проблем.