Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом

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Форма правления в Казахстане должна измениться, парламент получит больше полномочий. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев выступил за переход Казахстана к президентской республике с сильным парламентом
  • © Пресс-служба президента Республики Казахстан

«Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана», — цитирует РИА Новости Токаева.

По его словам, речь прежде всего идёт об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

Президент подчеркнул, что такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны.

Ранее Токаев подписал указ, в соответствии с которым главы администраций должны в течение года проводить встречи с жителями республики.

Кроме того, пресс-служба кабмина Казахстана сообщила о создании оперативного штаба при правительстве страны для решения экономических проблем.

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