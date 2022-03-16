Число пострадавших из-за обстрела Макеевки ракетой «Точка-У» детей увеличилось до трёх
«По состоянию на 23.52 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало... трое детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также в результате удара пострадали трое взрослых, одну женщину госпитализировали.
Ранее сообщалось о госпитализации двух детей после обстрела.
Украинские войска открыли огонь по Макеевке из тактического ракетного комплекса «Точка-У».