Число пострадавших из-за обстрела Макеевки ракетой «Точка-У» детей увеличилось до трёх

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В результате обстрела Макеевки из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в ДНР пострадали три ребёнка. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

«По состоянию на 23.52 15 марта 2022 года, во время взрыва на микрорайоне Солнечный города Макеевки пострадало... трое детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Также в результате удара пострадали трое взрослых, одну женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось о госпитализации двух детей после обстрела.

Украинские войска открыли огонь по Макеевке из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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