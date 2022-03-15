Съёмочная группа RTД дважды попала под обстрел в Донбассе

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Съёмочная группа RTД дважды попала под обстрел в Донецкой Народной Республике.
Съёмочная группа RTД дважды попала под обстрел в Донбассе
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Режиссёр Олег Некишев, корреспондент Вячеслав Гузь и оператор Владимир Липатов вместе с волонтёром повезли гуманитарную помощь жителям села Трудовского в ДНР.

Когда они раздали продукты местным жителям, начался обстрел села.

Команда RTД из-за обстрела некоторое время не могла выехать из района.

Позже сотрудники телеканала также попали под обстрел в посёлке Оленовке. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские военные обстреляли территорию шахты им. Скочинского, в то время как в ней находились более 80 горняков.

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