В ДНР заявили об обстреле военным ВСУ шахты с горняками под землёй

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Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские военные обстреляли территорию шахты им. Скочинского, в то время как в ней находились более 80 горняков.
В ДНР заявили об обстреле военным ВСУ шахты с горняками под землёй
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«Во время обстрела ВФУ по территории шахты им. Скочинского был обесточен вентиляционный ствол. Под землёй остаются 80 горняков. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли посёлок шахты «Трудовская».

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