В ДНР заявили об обстреле военным ВСУ шахты с горняками под землёй
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«Во время обстрела ВФУ по территории шахты им. Скочинского был обесточен вентиляционный ствол. Под землёй остаются 80 горняков. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли посёлок шахты «Трудовская».