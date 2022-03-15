Зеленский заявил об отмене проверок для предпринимателей на Украине

Украинские власти отменяют проверки бизнесов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Отменяем все проверки бизнесов, чтобы все нормально работали, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь», — цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, «договор только один — обеспечить нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского законодательства».

Ранее появилась информация о том, что Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине ещё на 30 дней.

24 февраля президент Украины объявил о введении военного положения в стране