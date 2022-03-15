Зеленский заявил об отмене проверок для предпринимателей на Украине
«Отменяем все проверки бизнесов, чтобы все нормально работали, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь», — цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, «договор только один — обеспечить нормальную работу своего бизнеса в рамках украинского законодательства».
Ранее появилась информация о том, что Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения на Украине ещё на 30 дней.
24 февраля президент Украины объявил о введении военного положения в стране