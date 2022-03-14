RT публикует видео боёв войск ДНР с нацбатами в окрестностях Мариуполя
RT публикует видео, на котором 9-й полк Народной милиции Донецкой Народной Республики проводит зачистку от нацбатов в окрестностях Мариуполя.
Видео от первого лица снял стрингер RT Андрей Филатов.
Ранее в Минобороны России заявили, что успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и приступить к массовой эвакуации населения.
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