Минобороны: националисты на Украине заставляют мужчин записываться в батальоны

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в крупных украинских городах националисты под угрозами принуждают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет записываться в батальоны территориальной обороны.

«В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что жители Украины запуганы, поэтому вынуждены соглашаться.

Ранее Мизинцев заявил, что батальоны националистов и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники.