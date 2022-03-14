Минобороны: националисты на Украине заставляют мужчин записываться в батальоны

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в крупных украинских городах националисты под угрозами принуждают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет записываться в батальоны территориальной обороны.
Минобороны: националисты на Украине заставляют мужчин записываться в батальоны
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«В крупных городах, таких как Харьков, Одесса, Николаев, члены националистических формирований под угрозой физической расправы над членами семей мужчин от 18 до 60 лет насильственно принуждают их записываться в батальоны территориальной обороны», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что жители Украины запуганы, поэтому вынуждены соглашаться.

Ранее Мизинцев заявил, что батальоны националистов и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники.

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