Минобороны России: нацбатальоны и ВСУ используют режим тишины для перегруппировки войск
- РИА Новости
«Результаты объективного контроля снова показывают, что режим тишины активно используется в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции», — сказал он.
По его словам, российскими военными ведётся интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.
Ранее Мизинцев заявил, что киевские власти запретили мэрам украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией.