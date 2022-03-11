Минобороны России: нацбатальоны и ВСУ используют режим тишины для перегруппировки войск

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что батальоны националистов и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники.

«Результаты объективного контроля снова показывают, что режим тишины активно используется в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции», — сказал он.

По его словам, российскими военными ведётся интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.

Ранее Мизинцев заявил, что киевские власти запретили мэрам украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией.