Минобороны России: нацбатальоны и ВСУ используют режим тишины для перегруппировки войск

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что батальоны националистов и подразделения украинской армии используют режим тишины для перегруппировки и перемещения военной техники.
Минобороны России: нацбатальоны и ВСУ используют режим тишины для перегруппировки войск
  • РИА Новости

«Результаты объективного контроля снова показывают, что режим тишины активно используется в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции», — сказал он.

По его словам, российскими военными ведётся интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.

Ранее Мизинцев заявил, что киевские власти запретили мэрам украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией.

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