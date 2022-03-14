В Минобороны заявили о неукоснительном соблюдении Россией обязательств по режиму тишины
- РИА Новости
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«Несмотря на нескончаемые потоки лжи и дезинформации, Российская Федерация продолжает в полном объёме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства», — сказал он.
Мизинцев добавил, что Россия с 10:00 открывает гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях.
«Введённые режимы тишины со стороны Вооружённых сил России неукоснительно соблюдаются», — сообщил представитель Минобороны.
Ранее стало известно, что успешная операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и приступить к массовой эвакуации населения.