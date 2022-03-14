Очевидец рассказал о последствиях обстрела Донецка

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Один из очевидцев рассказал о последствиях обстрела Донецка.
Очевидец рассказал о последствиях обстрела Донецка
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Это просто ужас, не передать словами то, что здесь происходит», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, всё разбито, все здания «посечены» осколками, витрины магазинов разбиты.

Ещё одна свидетельница событий рассказала, что услышала шум и успела спрятаться.

«И смотрите, просто на уровне головы прилетает осколок. Причём очень сильный, пробивает стену. Здесь, в кабинете, вот такая выбоина. Очень сильная. Я просто успела забежать сюда и спрятаться вот здесь», — сообщила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Ранее Минобороны России подтвердило гибель 20 человек при ударе с территории, подконтрольной Киеву, тактической ракетой «Точка-У» по жилому кварталу Донецка.

По данным ведомства, ещё 28 человек получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения.

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