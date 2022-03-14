Песков объяснил, почему ВС России не штурмуют крупные города Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что российский лидер Владимир Путин в начале спецоперации на Украине дал Минобороны указание воздержаться от немедленного штурма крупных украинских населённых пунктов, чтобы избежать больших потерь среди гражданского населения.

Песков прокомментировал недавние заявления советника президента США Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российский президент якобы разочарован тем, что российские войска «не продвигаются вперёд в крупных городах Украины, включая Киев».

«В начале операции президент России действительно дал указание Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов, включая Киев», — сказал Песков.

Он объяснил, что такое решение было принято из-за того, что вооружённые националистические формирования на Украине оборудуют огневые точки и размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах. Песков подчеркнул, что «боевые действия в густонаселённых районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц».

По словам представителя Кремля, спецоперацию на Украине спланировали «именно с учётом этого обстоятельства».

При этом Песков добавил, что российское Минобороны при обеспечении максимальной безопасности мирных жителей не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населённых пунктов Украины.

В Кремле отметили, что украинские крупные населённые пункты «сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации».

Ранее Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет реализована в утверждённые заранее сроки.