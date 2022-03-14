Песков объяснил, почему ВС России не штурмуют крупные города Украины
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Песков прокомментировал недавние заявления советника президента США Джейка Салливана и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что российский президент якобы разочарован тем, что российские войска «не продвигаются вперёд в крупных городах Украины, включая Киев».
«В начале операции президент России действительно дал указание Минобороны воздержаться от немедленного штурма крупных населённых пунктов, включая Киев», — сказал Песков.
Он объяснил, что такое решение было принято из-за того, что вооружённые националистические формирования на Украине оборудуют огневые точки и размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах. Песков подчеркнул, что «боевые действия в густонаселённых районах неизбежно приведут к большим потерям среди гражданских лиц».
По словам представителя Кремля, спецоперацию на Украине спланировали «именно с учётом этого обстоятельства».
При этом Песков добавил, что российское Минобороны при обеспечении максимальной безопасности мирных жителей не исключает возможности постановки под полный контроль крупных населённых пунктов Украины.
В Кремле отметили, что украинские крупные населённые пункты «сегодня и так практически находятся в окружении, за исключением зон, используемых для гуманитарной эвакуации».
Ранее Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет реализована в утверждённые заранее сроки.