Президент Казахстана Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму более $10 тысяч

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить за границу иностранную валюту на сумму более $10 тыс.
Президент Казахстана Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму более $10 тысяч
  • AP
  • © Sergei Guneyev

«Запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Также запрещается вывоз за рубеж слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Ранее Национальный банк Казахстана для стабилизации внутреннего рынка провёл валютные интервенции на сумму $421,9 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить