Президент Казахстана Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму более $10 тысяч
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«Запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.
Также запрещается вывоз за рубеж слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.
Ранее Национальный банк Казахстана для стабилизации внутреннего рынка провёл валютные интервенции на сумму $421,9 млн.