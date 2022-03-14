Президент Казахстана Токаев запретил вывозить из страны валюту на сумму более $10 тысяч

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий вывозить за границу иностранную валюту на сумму более $10 тыс.

«Запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Также запрещается вывоз за рубеж слитков аффинированного золота и инвестиционных монет из золота и серебра.

Ранее Национальный банк Казахстана для стабилизации внутреннего рынка провёл валютные интервенции на сумму $421,9 млн.