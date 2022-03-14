Нацбанк Казахстана провёл валютные интервенции на сумму $421,9 млн для стабилизации рынка

Национальный банк Казахстана для стабилизации внутреннего рынка провёл валютные интервенции на сумму $421,9 млн.

«Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке Национальный банк проводит валютные интервенции. За прошедшую неделю их объём составил $421,9 млн, или 59,2% от общего объёма биржевых торгов», — говорится в сообщении Нацбанка.

В начале марта в правительстве Казахстана сообщили о создании оперативного штаба для решения экономических проблем, связанных с антироссийскими санкциями со стороны западных стран.