Выступление Зеленского на сессии ПАСЕ отменено
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Об этом сообщил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.
«Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль», — сказал он на открытии сессии, его слова приводит РИА Новости.
Экстренное заседание ПАСЕ проходит в Страсбурге, на нём обсуждается спецоперация России на Украине и её последствия.
Ранее Зеленский назвал задачей переговорного процесса с Россией получение «действенных гарантий».