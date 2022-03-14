Выступление Зеленского на сессии ПАСЕ отменено

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский отменил обращение к участникам сессии ПАСЕ, вместо него позднее выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.
Выступление Зеленского на сессии ПАСЕ отменено
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом сообщил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

«Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль», — сказал он на открытии сессии, его слова приводит РИА Новости.

Экстренное заседание ПАСЕ проходит в Страсбурге, на нём обсуждается спецоперация России на Украине и её последствия.

Ранее  Зеленский назвал задачей переговорного процесса с Россией получение «действенных гарантий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить