Выступление Зеленского на сессии ПАСЕ отменено

Украинский президент Владимир Зеленский отменил обращение к участникам сессии ПАСЕ, вместо него позднее выступит премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

«Президент Зеленский не сможет выступить в ходе сегодняшней сессии из-за непредвиденных обстоятельств, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Денис Шмыгаль», — сказал он на открытии сессии, его слова приводит РИА Новости.

Экстренное заседание ПАСЕ проходит в Страсбурге, на нём обсуждается спецоперация России на Украине и её последствия.

Ранее Зеленский назвал задачей переговорного процесса с Россией получение «действенных гарантий».