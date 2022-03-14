Глава центрального исполкома «Офицеров России» Михайлов оценил действия политиков Украины

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Руководитель центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов в стриме RT «Летучка» прокомментировал действия политиков Украины.

«Нацизм и русофобия появляются только в том случае, когда государство само находится на грани гибели», — заявил он.

По его словам, «очень сложно бороться со своей внутренней проблемой до тех пор, пока не появляется внешний враг».

«Россия объявлена внешним врагом. Естественно, против этого внешнего врага, по мнению политиков Украины, все средства хороши, в том числе нацизм как явление», — отметил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об исторических корнях украинского национализма.

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