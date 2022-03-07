Захарова напомнила об исторических корнях украинского национализма

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала об исторических корнях украинского национализма.

«Когда нам говорят, что украинский национализм и неонацизм — это миф, «придуманная Россией пропаганда», то рассчитывают, очевидно, на человека, не знакомого с историей вопроса. Корни нацизма на Украине ушли в вековые глубины, искалечив немало благородных и вольных душ малороссийского / украинского народа», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что национальные партийные силы создавались на Украине в конце XIX века, объединившись в 1929 году в Организацию украинских националистов в Австрии.

«Нацисты Украины — это не миф, а реальная, запущенная и поддерживаемая искусственно болезнь, поражающее всё новое зло», — заключила Захарова.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России окружают и уничтожают основные группировки украинских националистов.

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предупредил, что российская сторона продолжит бескомпромиссно бороться с боевиками националистических вооружённых формирований на Украине.