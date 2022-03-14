Лукашенко предложил Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил властям Китая наметить дополнительные пути сотрудничества с учётом ситуации вокруг Украины и санкций.
Лукашенко предложил Китаю наметить дополнительные пути сотрудничества
  • globallookpress.com

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее заявление Лукашенко сделал на встрече с китайским послом в стране Се Сяоюном.

«В связи с теми событиями, которые складываются в нашем регионе, нам стоит кратко обсудить эту ситуацию и наметить дополнительные пути сотрудничества с Китайской Народной Республикой. При этом я хочу подчеркнуть: я не настаиваю на том, чтобы в связи с теми санкциями, которые введены против России и Белоруссии, Китай нёс какую-то ответственность и что-то терял», — заявил Лукашенко.

По его словам, необходимо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран.

«Это наша цель, руководства нашей страны. Она всегда была такой. Но сейчас некоторые вещи нуждаются в конкретизации», — подчеркнул он.

В декабре 2021 года Лукашенко подписал директиву «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой».

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