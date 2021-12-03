Лукашенко подписал директиву о развитии отношений Белоруссии с КНР
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Отмечается, что документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнёрства Белоруссии с Китаем по широкому спектру направлений в 2021—2025 годах.
Среди первостепенных задач: укрепление сотрудничества в политической области, приумножение дружбы и взаимопомощи, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия.
В директиве отмечается важность расширения межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и науки.
«Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень», — заключается в сообщении.
В феврале глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал отношения Белоруссии с другими странами.