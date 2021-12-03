Лукашенко подписал директиву о развитии отношений Белоруссии с КНР

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал директиву «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнёрства Белоруссии с Китаем по широкому спектру направлений в 2021—2025 годах.

Среди первостепенных задач: укрепление сотрудничества в политической области, приумножение дружбы и взаимопомощи, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия.

В директиве отмечается важность расширения межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и науки.

«Эффективное выполнение поставленных целей будет способствовать выведению двусторонних отношений на качественно новый уровень», — заключается в сообщении.

В феврале глава белорусского МИД Владимир Макей прокомментировал отношения Белоруссии с другими странами.