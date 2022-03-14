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Бастрыкин поручил расследовать диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе под Донецком.

«По имеющимся данным, украинские националисты умышленно совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. В результате этого возник пожар, токсичный дым распространяется на прилегающие населённые пункты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным.

Ранее сообщалось, что украинские националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР.