Украинские военные не дают экстренным службам проехать к Авдеевскому коксохимическому заводу, чтобы потушить там пожар, сообщала Народная милиция Донецкой Народной Республики.

«На Донецком направлении по указанию командующего ООС генерал-лейтенанта Павлюка украинские боевики осуществили диверсию на территории Авдеевского коксохимического завода. В результате на территории начался пожар», — сообщило ведомство.

Тушение пожара затруднено в связи с «блокированием подъездов к заводу экстренных служб» подразделениями «Правого сектора»* и 25-й воздушно-десантной бригады.

Как ранее сообщило РИА Новости, украинские националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области, в результате на комбинате произошло возгорание, а токсичный дым распространяется на соседние населённые пункты.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).