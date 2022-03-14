В ДНР заявили об обстреле населённого пункта Верхнеторецкое украинскими военными

Украинские военные обстреляли населённый пункт Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram. Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки.