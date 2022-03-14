В ДНР заявили об обстреле населённого пункта Верхнеторецкое украинскими военными
Украинские военные обстреляли населённый пункт Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных за сутки.
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