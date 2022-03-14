В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.