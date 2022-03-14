В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
В результате обстрелов в населённом пункте Ирмино была повреждена больница.
В селе Новокраснянка был ранен ребёнок.
Ранее в ЛНР сообщили о ранении 14-летнего подростка в результате обстрела украинских военных Новокраснянки из реактивных систем залпового огня «Град».