Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Кулебы про Путина
Как информирует РИА Новости, ранее Кулеба призвал к «устранению» Путина.
«А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, который выразил надежду на «наличие Брута в России».
Послу США в Москве Джону Салливану вручили ноту протеста.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».