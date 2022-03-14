Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Кулебы про Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы про президента России Владимира Путина.

Как информирует РИА Новости, ранее Кулеба призвал к «устранению» Путина.

«А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, который выразил надежду на «наличие Брута в России».

Послу США в Москве Джону Салливану вручили ноту протеста.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».