Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Кулебы про Путина

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы про президента России Владимира Путина.

Как информирует РИА Новости, ранее Кулеба призвал к «устранению» Путина.

«А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?» — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма, который выразил надежду на «наличие Брута в России».

Послу США в Москве Джону Салливану вручили ноту протеста.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».

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