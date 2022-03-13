СК России завёл уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе

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Следственный комитет России завёл уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не менее шести человек. Соответствующая информация приводится сайте СК.
СК России завёл уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе
  • РИА Новости

«Возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации), в связи с гибелью людей при обстреле украинскими военными больницы в Волновахе», — говорится в сообщении. 

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела больницы в Волновахе, в результате которого погибли не менее шести человек.

Как сообщало РИА Новости, украинские военные открыли огонь из танка и РСЗО по больнице с пациентами при отступлении из Волновахи.

По словам медработников, стреляли «прямой наводкой из танка».

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